صديق تاور يعلن عن إنشاء مركز ثقافي باسم “الطيب صالح” في كرمكول

كرمكول: السوداني

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي د. صديق تاور، عن إقامة مركز ثقافي باسم الأديب والروائي العالمي الطيب صالح بمنطقة كرمكول، تقديراً وعرفاناً لدوره الرائد في إثراء الثقافة، ومساهمته في نشر الأدب والثقافة السودانية في مختلف أنحاء العالم من خلال رواياته ومؤلفاته.

وقال تاور خلال زيارته مساء أمس لمنطقة كرمكول بالولاية الشمالية، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإقامة المهرجان السنوي للطيب صالح في منطقة كرمكول، مبيناً أن هناك معالم ثقافية وتاريخية في المنطقة مثل بيت “العمدة ومنزل الطيب صالح” تحتاج إلى رعاية من الدولة والمؤسسات الثقافية والاهتمام بها.

في وقت، أكد فيه تاور اهتمام الدولة بمعالجة قضايا التنمية بالمنطقة وتوفير الخدمات الضرورية فى مختلف المجالات وخَاصّةً التعليم وتاهيل المدارس.