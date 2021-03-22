في عيدها…. الأسافير تضج بالاحتفال بالأمهات

الخرطوم: تفاؤل العامري

رسالة في بريد والدة حرم النور

بعثت الفنانة حرم النور رسالة تهنئة في بريد والدتها قائلة ( كل عام وانتِ سندنا وانتِ حمانا وانتِ نوارتنا كل عام وانتِ تاج راسنا ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويقدرنا علي جزائك وكل عام وكل امهاتنا بالف خير ربنا يمتعهن بالصحة والعافية والعمر الطويل ويرحم من رحلن عنا ويجعل مثواهن الجنة.

مناسبة تسويقية..

ودرجت عدد من الشركات على التعامل مع هذا اليوم كمناسبة تسويقية إذ تعمل على طرح المسابقات والجوائز وعرض منتجاتها بتخفيض الأسعار خاصة المنتجات الكهربائية التي تتعلق بالمطبخ وغيرها من محلات الازياء وادوات التجميل .

الاعلامي محمدعبدالقادر يهدي والدته قلبا مليء بالحب

وكتب الاعلامي والكاتب المعروف محمد عبد القادر صاحب الزاوية المقروءة (علي كل ) رسالة مليئة بالحب لوالدته قائلا : امي نفيسة بت علوب أجمل كتابٍ قرأته في حياتي ، صنعتني من الالف الى الياء وغمرتني بحنوها وعطفها وودها الجميل، مازلت امامها طفلا يهدهدني منها الدعاء ويجملني شروقها في تفاصيل حياتي حاضرة بالاهتمام واللطف والسؤال، ضعيف امام دمعتها ، وتواق لعافية ابتسامتها التي تمدني بالحب والسعادة والاكسجين، عادة ما استشعر انها الحياة ، لا يكتمل فرحي الا بها ولا يزول حزني الا بصوتها ، هي في دواخلي مقيمة بدفق ودادها الجميل، يالها من حضن ارتاح فيه من لهث الحياة ورهق الرحلة ووجع المشاوير الطويلة، يكفي ان اتامل قسمات وجهها الطيب ليزول عني كل نصب ويتبدد التعب واحلق معها في عوالم من فرح ونور.

لا توجد في العالم وسادة أنعم من حضنها، تظل معنى نستمد منه سر الوجود والبقاء ، مازالت تسكنني كلمات حوت ما يجيش بدواخلنا من احساس بالام:

( يايمة يا فيض الحنان الماكمل يا يمة يا بدري البشع دائما يهل،) وادمن في حبها كلمات التجاني الحاج موسى من غناء ترباس.

(انا مهما افصح عن مشاعري وبرضو بيخوني الكلام..

قولة بحبك ما بتكفي وكل كلمات الغرام)

يا منتهى الريد مبتدا ولو درتي قلبي اسلمك..)..

التحية لامي في عيدها .. ولكل الامهات في العالم على وجودهن في حياتنا..

والى اللواتي رحلن عن الفانية اسال الله ان بتقبلهن بقدر عطائهن الوسيم.. ولمن هن على قيد الحياة اسال الله لهن العافية والصحة وطول العمر.

الإعلامية نعمات حمود وقفت إجلالا ومحبة للوالدة

من جانبها بعثت الإعلامية بدائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة نعمات حمود رسالة في بريد والدتها من بلاد الغربة قائلة : (امي سراج يضيء حياتي..وزي ماقال الشاعر قاسم ابوزيد ..يا امي ويا جمة فتر عمري ويامفتاح مخازن العافية )..هي الام باب الجنة الفاتح لينا كل عام ويوم وانت ست خيري وسبب رزقي مهما تحدثت لن اوفي امي التي مات ابي وتركنا صغارا فكانت الاب الرؤوم والام الحنون وعيدالام دعوة لنقف وقفة اجلال ومحبة لعظمة العلاقة فقد اوصانا الله رفقا بالوالدين واحسانا ..فالام هي الحب والحنان هي الوطن بل الدنيا عمر الله قلوبنا بالطاعة ورزقنا برها فالسعادة تكمن في بر الوالدين فما اسعدني بامي التي كانت اب وام ما اسعدني بامراة كافحت في زمن يصعب فيه العيش الكريم بان توفر لنا كل مانريد ما اسعدني بام سهرت الليالي من اجل نجاحنا وسعادتنا ..لايسعني المجال للحديث عن ماقدمته لي امي ولكن ساردد مع الشاعر التيجاني وبصوت ترباس (انا مهما اكتب عن مشاعري وبرضو بيخوني الكلام وقولة بحبك مابتكفي وكل كلمات الغرام ….)فكل عام وانت بخير ياحبيبتي ..ربنا يديك طولة العمر ونعودك من اغترابنا وان نجلس تحت اقدامك خداما لك ولعلنا ندرك اجرا ولو قليل مما قدمتيه فلتغفري لي غيابي وبعدي.

كل سنة وكل الامهات بخير والرحمة لمن فارقن الحياة ومني محبتي