(السوداني) تورد التفاصيل   هل يفاجئ (التازي) الجميع ويترشح لرئاسة المريخ؟

الخرطوم : السوداني

واصل الرئيس الفخري للمريخ رجل الاعمال السعودي والسوداني الاصل الشيخ احمد طه التازي، سلسلة الحراك الكبير الذي يقوم به داخل اروقة القلعة الحمراء، وسجلت الزيارة التي قام بها التازي الى ملعب المريخ امس الاول نجاحا كبيرا خاصة في ظل الاستقبالات الحاشدة التي قوبل بها الرجل من مختلف المكونات المريخية والتي تداعت الى الجلوس مع التازي والكشف عن جميع المشاكل التي تواجه الكيان الاحمر خاصة تلك المتعلقة بمشكلة الاستاد عطفا على تاكيد تأزم الوضع الاداري على خلفية عدم الترحيب باستمرارية الرئيس الحالي آدم سوداكال في منصبه، بالاضافة الى الرؤية المستقبلية الموضوعة من التازي بشأن النهوض بالنادي الى الامام.

وقال مصدر مقرب من التازي ل(السوداني) أن الزيارة الحالية التي يقوم بها الرجل كشفت له الكثير داخل اروقة النادي، لافتا ان التازي ورغما عن عدم وجوده بالسودان في الفترات السابقة الا ان اللقاءات التي جمعته بعدد من انصار واقطاب الاحمر كشفت له عددا من الحقائق بشكل واضح

ولم يتردد المصدر في التاكيد على ان التازي طلب من اقطاب المريخ عدة تقارير حول الوضع الإداري والمالي بالنادي بخلاف كذلك قضية العضوية التي يتصارع عليها مجلس ادارة النادي والتي استمع فيها التازي لتقارير من اطراف متعددة وفجر المصدر مفاجاة واشار الى أن الرئيس الفخري لا يستبعد ان يكون جزاء من مسيرة العمل الاداري خلال الفترة القادمة خاصة في ظل التشجيع المتواصل الذي قوبل به من الجميع.

واوضح بأن ترشيح التازي لرئاسة المريخ ليس مستبعدا خاصة وانه لا توجد اية عوائق قانونية تحول دون تواجد الرجل على رأس احد مجالس ادارات النادي حالما وافق على ذلك وترشح في الانتخابات القادمة.

وشدد بان التازي ينتظر ان يقوم في ختام زيارته الحالية الى السودان بنيل عضوية المريخ بشكل رسمي، وذلك حتى يتسنى له الترشح والدخول الى الجمعية العمومية في الفترة القادمة.

ونفى المصدر الموثوق وجود اي تحالفات بين الرئيس الفخري احمد التازي واي من مكونات المجلس الحالي واشار الى ان الرجل استمع الى الاصوات الرافضة تماما لوجود سوداكال كما ان التظاهرات الاخيرة على هامش زيارته لملعب النادي اكدت بان مسيرة سوداكال في المريخ شارفت على النهاية.

يذكر ان الرئيس الفخري لنادي المريخ الشيخ أحمد التازي، وعد بتسليم العمل في استاد المريخ للجنة فنية مكونة من بعض الشخصيات ويقودها احد المهندسين السعوديين الاكفاء المرافقين للرئيس الفخري في زيارته الحالية.. وتلقى التازي تقريرا وافيا من المهندس سامي طلب بشان الاصلاحات وعمليات التاهيل التي جرت مؤخرا باستاد النادي والمطلوبات العاجلة عطفا على الرؤية المستقبلية وتم الاتفاق على تهيئة البيئة والجلوس في اجتماع رسمي بغية تسلم رؤية مكتوبة من اجل مراجعتها وتسليمها لاكفاء حتى يتم العمل بصورة مباشرة على تنفيذها بارض الواقع .. يشار الى ان بعض جماهير النادي طالبت الرئيس الفخري بضرورة الاستفادة من ارض النادي بالحتانة وقيام ملعب جديد للنادي عليها بينما يتم تحويل الملعب الرديف لمجمع سكني او استثماري خاصة في ظل موقعه الحالي وتم الاتفاق على انتظار تسلم الرؤية الموضوعة بشان ملعب الاحمر قبل اتخاذ أي قرارات.

وبدا واضحا تركيز التازي خلال زيارته الاخيرة الى مرافق الاحمر على الحديث عن مستقبل النادي والمشاريع الاستثمارية عطفا على تقوية فريق الكرة من خلال الاستعانة بكوادر اجنبية وترشيحات وكلاء لاعبين بمستوى عال وهو ما فتح الباب على مصراعيه الى نية الرجل في الترشح والتواجد في العمل الاداري بالنادي مستقبلا خاصة وانه يملك قدرات تؤهله لذلك.