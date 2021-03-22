عبده فزع يكتب: الكرة السودانية في مهب الريح خروج مهين للمريخ من بطولة إفريقيا.. والهلال يحتاج لعامين لبناء فريق جديد

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادي، ففي يوم واحد تلقت الكرة السودانية ضربة موجعة بخروج المريخ من سباق دوري المجموعات الإفريقي من الجولة الرابعة، بعد حصوله على نقطة واحدة فقط، وأعقبه تعادل الهلال بأرضه ووسط جمهوره بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري لتضعف آماله بعد أن جمع ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات… يستحق الأسبوع الماضي أن يطلق عليه اسم الأسبوع الحزين لأنه كان يدخر مفاجأة حزينة للجماهير السودانية التي شهدت في هذا الأسبوع سقوطاً صريعاً للمريخ بدار السلام العاصمة التنزانية بالخسارة المذلة بثلاثية أمام سمبا والتي أطاحت بالمريخ من دوري الأبطال الإفريقي وأيضاً شهد التعادل الهلالي المخيب للآمال أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

كانت الجماهير السودانية تمني نفسها أن يكون فريقا القمة السودانية الهلال والمريخ في مستوى المسئولية في لقائي شباب بلوزداد أو الجزائري وسمبا التنزاني، ولكن للأسف؛ ارتضى الأول لنفسه بالتعادل السلبي بعد أن كان الجزائري الأقرب للفوز، بينما ارتضى الثاني لنفسه الخروج المهين.

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لا يُسأل مدرب الهلال عن النتيجة التعادلية التي انتهت عليها المباراة، ولا عن اختيار التشكيل والتوظيف الغريب في خطي الوسط والهجوم.. ومنطقي جداً أن يحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة للتعرف على امكانات اللاعبين ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الأزرق، ومنطقي أيضاً أن يتعرض أداء الهلال لانتقادات عديدة في مبارياته السابقة في عهد مدربه الصربي المقال زوران الذي أمضى وقته كله في التجريب والتعديلات المستمرة في التشكيل والتغيير دون أن يستقر على مجموعة محددة في القوام الاساسي، في ظل توالي المباريات الخاصة بعد أن وفرت له إدارة النادي معسكراً بالقاهرة أدى خلاله الفريق عدة مباريات ودية مع أندية متدرجة المستوى وأنه من العيب جداً أن يصل أداء الفريق الأزرق الى هذه الدرجة من التدني.

من يحكم المريخ؟

بدأ العد التنازلي للجمعية العمومية لنادي المريخ لإجازة النظام الأساسي الجديد لعام2019م والذي أثار جدلاً كثيفاً تم حسمه عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والتي حددت خارطة الفريق لإنهاء الأزمة الإدارية بنادي المريخ وتحدد لقيام الجمعية يوم السابع والعشرون من هذا الشهر، وستقوم الجمعية باختيار اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف استعداداً لقيام الانتخابات في نهاية شهر إبريل المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يحكم النادي لمدة أربع سنوات مقبلة.. بدأ العد التنازلي وبدأت معه حرب الشائعات والضرب تحت الحزام بين اتحاد المريخ الجماهيري ورئيس النادي آدم سوداكال المرفوض من قبل القاعدة الحمراء.

بدأ العد التنازلي وبدأ معه ارتفاع معدلات العصبية والتوتر وحكايات عن العضوية الجديدة أو تسديد اشتراكات العضوية القديمة والمنقسمة بين رئيس النادي آدم سوداكال خارج أسوار النادي ولجنة العضوية المكونة بقرار سابق لمجلس الإدارة برئاسة علي أسد، والتي تدير عملها بالمكتب التنفيذي بنادي المريخ، والتي لا يعترف بها سوداكال ولا يستبعد وصول ملف العضوية بنادي المريخ إلى المحاكم، وإذا حدث ذلك فإن انتخابات نادي المريخ ستكون في خبر كان.

هل يستفيد الهلال من درس شباب بلوزداد؟

اعتمد الهلال في لقائه أمام شباب بلوزداد على اسمه وتاريخه، متناسياً أن كرة القدم تعترف بما يقدمه اللاعبون من جهد وعرق داخل المستطيل الأخضر، حيث ترك الهلال الحرية لشباب بلوزداد لكي يصول ويجول في مباراة العودة في عقر داره ليخطف الفريق الضيف تعادلاً ثميناً بل كان يستحق الفوز بعد أن قدم درساً في الإصرار والرغبة في العودة إلى بلاده بأفضل نتيجة.

المنتخب الوطني في خطر!

كان حصاد لاعبي الهلال والمريخ شديد الضعف الفني حتى الجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي، وهو ما يؤثر بالسلب على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ويعتبر قوامه الأساسي من الهلال والمريخ ويستعد لمواجهة ساوتومي وجنوب إفريقيا المهمتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات (الكان) وخروج المنتخب بنتائج إيجابية ليس مستحيلاً، شرط ان يتم علاج لاعبي الهلال والمريخ نفسياً وأن يتحلوا بالروح القتالية العالية الكفيلة بتغيير الموازين.

صن داونز لن يأتي للنزهة بالخرطوم

مهمة الهلال بملعبه ووسط جماهيره في مباراته المقبلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بالجولة الخامسة والقبل الأخيرة لدوري المجموعات الافريقي لن تكون سهلة على الفريق الأزرق لأن صن داونز ورغم تأهله لدور الثمانية بجدارة واستحقاق وبدون هزيمة أو تعادل فإن الجنوب إفريقي سواء أدى المباراة بلاعبيه الاساسيين أو بالبدلاء فأنه سيكافح من آجل المحافظة على سجله خالياً من الهزائم أو التعادلات. بينما هنالك خوف من أنصار الهلال من مقالب جديدة لفريقها بملعبه ووسط جمهوره.

الفيفا يحسم أزمة مستحقات اللاعبين

مستحقات اللاعبين هي الأزمة التي تلقي بظلالها على الأندية في الوقت الحالي والتي بدأت منذ بروز فيروس كورونا الذي أجتاح العالم وتسبب في أزمات حالية حتى في الدول الأفضل أقتصادياً في العالم، ناهيك من تاثر الاندية الرياضية الكروية مالياً بهذه الأزمة ودخولها في مشكلات مع محترفيها بشأن مستحقاتهم بأنديتهم والتي حسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنشور – سمي لكافة الاتحادات الأهلية المنضوية تحت لوائه أكد من خلاله على احترام التعاقدات بين الأندية واللاعبين، ولم يعد أمام أندية الدوري الممتاز التي تعيش في أزمات مالية طاحنة سوى الحلول الودية لتخفيض قيمة عقود لاعبيها في ظل الأزمات المالية التي تمر بها، خاصة أن منشور الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جاء واضحاً وصريحاً، طالب فيه الفيفا بضرورة احترام التعاقدات المبرمة بين الأندية واللاعبين، لأن العقد شريعة المتعاقدين.

عطل فني في خطي وسط وهجوم الهلال

كان أداء الهلال في مباراته مع شباب بلوزداد الجزائري تقليدياً ومملاً وبطيئاً وكانت مشكلاته في خطي الوسط والهجوم والعطل الفني فيهما واضح جداً للعيان حيث كان الأداء خاليا من السرعة وفي تنويع الهجمات والخالي ايضاً من التنويع في الأداء.

الهلال يحتاج لعامين لبناء فريق جديد

يعاني فريق الهلال أشد المعاناة من نقص غالبية لاعبيه الجدد للخبرة الإفريقية والتي كانت سبباً في عروض ونتائج الفريق في دوري المجموعات الإفريقي لأن هؤلاء لا يمتلكون رصيداً في البطولة الإفريقية باستثناء اللاعبين القدامى وهم قلة، والذين لديهم خبرة المشاركات الدولية مع المنتخب الوطني أمثال نصرالدين الشغيل وابوعاقلة عبدالله ووليد الشعلة وفارس عبدالله. ويحتاج الهلال لعامين لبناء فريق جديد بشرط الصبر على مدربه الجديد البرتقالي ريكاردو وتوفير الاستقرار والاستجابة لكل مطالبه في المرحلة المقبلة قبل لقاء الهلال مع شباب بلوزداد ولا يعرف شيئاً عن فريقه الجديد.

مشكلة المريخ نفسية!

لاشك أن فريق المريخ الحالي يضم كوكبة من اللاعبين الممتازين ولديهم أمكانات وقدرات كبير، ولكن ترتيب الفريق في ذيلية المجموعة الاولى لدوري المجموعات الإفريقي وبخسائر كبيرة لا تتناسب ولا تليق بفريق كبير بحجم المريخ. ويبدو أن مشكلة لاعبي المريخ نفسية بالدرجة الأولى، حيث تأثر الفريق بالأزمة الإدارية الطاحنة التي يعيشها النادي منذ أكثر من عامين، ولذلك انعدمت روح الجماعة بالفريق الأحمر.

الكاف يتفرج على مؤامرات أنديته

فيروس كورونا أسهل الفرق لتحقيق الانتصارات!

باتت الفرق الطموحة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقيتين لا تخشى الاجهاد والارهاق والترحال المتواصل عبر الطيران بالدول الافريقية المختلفة بقدر خشيتها من مؤامرات وضغوطات العديد من الأندية المحترفة في التامر على منافسيها بشتي السبل من آجل اضعافها نفسياً ومعنوياً قبل مواجهتها، وآخر اسلحتها هو فيروس كورونا والذي بات سيفاً هذه الأندية بالتواطؤ مع المسؤولين ببلادها لارهاب منافسيها حتى تسهل من ماموريتها في تحقيق الانتصارات في الوقت الذي يتفرج الكاف.

دفاع المريخ يحتاج إلى تنظيم

دفاع المريخ في حاجة إلى أطراف فاعلة دفاعاً وهجوماً كما يحتاج أكثر إلى شيء من التنظيم الدفاعي وهو ما يجب أن يفعله مدربه الجديد الإنجليزي كالارك ريكاردو.

عبدالرؤوف لا يستحق دخول ثلاجة الهلال

لاعب وسط الهلال المهاجم الموهوب عبدالرؤوف لا يستحق دخول الثلاجة بالهلال، ومن المفروض أن يكون لاعباً أساسياً بالتشكيل، وهو أفضل مليون مرة من المحترفين الاجانب.

نقطة أبو عشرين

اذا لم تشاهد مباراة الهلال وشباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة لدوري المجموعات الأفريقي، فمن المؤكد أنك ستقدم التهنئة لحارس الهلال عبدالله أبو عشرين وتصفق له من القلب، لكونه أنقذ فريقه من هزيمة وشيكة، بتصديه لأكثر من فرصة مؤكدة كان يمكن أن لا يسأله أحد إذا اهتزت شباكة بسببها، ليخرج شباب بلوزداد من المباراة بتعادل سلبي بطعم الخسارة بعد أن أضاع فوزاً كان في متناول يديه.

خروج مهين للمريخ

البداية الهزيلة تؤدي إلى النهاية الحزينة، وهذا هو السيناريو الذي حدث مع فريق المريخ لكرة القدم خلال مشاركته في المجموعة الأولى لدوري المجموعات الافريقي، حيث خسر في الجولة الرابعة بثلاثية نارية خارج ملعبه أمام سمبا التنزاني لينهي المريخ كل آماله و فرصه في الترقي للدور التالي بعد تلقيه قبلها هزيمة تاريخية بملعبه أمام فيتاكلوب برباعية مقابل هدف للمريخ وخسارة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي المصري.

الهلال دفع سوء اختيار التشكيل والتوظيف

قبل مباراة الهلال مع شباب بلوزداد الجزائري المهمة بالجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي كان هناك رهان هلالي على الروح المعنوية العالية والاصرار بعد العودة من رحلة الجزائري بنقطة التعادل الا أن الفريق دفع أخطاء جهازه الفني في اختيار التشكيل والتوظيف داخل الملعب.