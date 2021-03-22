حمدوك: نطمح في تخفيض الهجرة العكسية والعودة إلى الريف

الخرطوم: رحاب فريني

قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك: نطمح في الحد من الهجرة من الريف للمدن، وتخفيض الهجرة المعاكسة(العودة للريف)، مؤكداً أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال النهضة الزراعية وتحويل القطاع لديناميكي، الذي يقوم على زيادة الإنتاج والانتاجية خاصة في القطاع المطري وتحسين كفاءة المزارعين في القطاع المروي بمشروع الجزيرة.

وناشد حمدوك في المؤتمر الزراعي القومي الشامل اليوم الاثنين، الجميع على زرع بذور التغيير، وقال “نسعى جاهدين بلا قيود وان نلتزم جميعاً في أن يكون السودان خاليا من الجوع وبلدا يسعنا جميعاً”، مؤكدًا أن القطاع الزراعي في السودان سيظل الدافع في مسيرة التنمية، لجهة انه يعتمد عليه الصناعات، فضلاً عن اعتماد 70% من السكان عليه.