عاصفة رملية قوية تضرب شمال وغرب البلاد اليوم

الخرطوم: السوداني

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تضرب عاصفة رملية قوية شمال وشمال غرب البلاد ابتداءً من مساء اليوم حتى صباح الخميس المقبل.

وأشارت الوحدة الى تأثر البلاد بالعاصفة الترابية نتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة والتي تؤدي الى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية في شمال وشمال غرب البلاد وذلك ابتداءً من مساء اليوم، وينتقل تأثيرها تدريجياً لبقية أجزاء البلاد خلال فترة التوقع.

وناشدت الوحدة، مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذرٍ، وعلى قاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة، وعلى أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية الحد من حركتهم، وتناشد المواطنين مراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار.