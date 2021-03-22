السودان يدعم المُبادرة السعودية لاستقرار اليمن

الخرطوم: السوداني

رحّبت وزارة الخارجية السودانية، بالمُبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بإعلان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

وأكد السودان، دعمه للمُبادرة التي تُبيِّن حرص المملكة على دعم واستقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة، وثمّن عالياً البنود التي تضمّنتها المُبادرة والتي تشمل فتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال لعبور السفن عبر ميناء الحديدة لضمان انسياب الإغاثات والمُساعدات الإنسانية للشعب اليمني، إضافةً إلى الاتفاق على إيداع عوائد الضرائب والجمارك في الحساب المُشترك المقر في اتفاق ستوكهولم، كَمَا تُؤكِّد المُبادرة على ضرورة بدء مُشاورات شاملة بين الأطراف اليمنية كَافّة للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة.

وناشد السودان، المُجتمع الإقليمي والدولي لدعم مُبادرة المملكة العربية السعودية، مُعرباً عن أمله في أن تجد المُبادرة القبول من الأطراف اليمنية كَافّة، بما يُحقِّق الحل الجذري للأزمة اليمنية، ويضمن الاستقرار والسلام الذي سينهي مُعاناة الشعب اليمني الشقيق.