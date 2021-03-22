الخرطوم: تدشين الحملة الكبرى لازالة المخالفات بشارع الهواء بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

دشن العميد شرطة (م) الوليد محي الدين عثمان المدير العام لجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم الحملة الكبرى لإزالة المخالفات بشارع النيلين- شارع الهواء سابقا، بحضور قيادات العمل من الجهاز والشرطة وهيئة الصرف الصحي مؤكدا استمرار العمل المشترك مع الهيئة في تنفيذ الحملات تحقيقا لأهداف الجهاز في تجفيف المخالفات بجميع طرق ولاية الخرطوم و حماية مكتسبات الدولة وسيادة حكم القانون.

وأشاد بدور هيئة الصرف الصحي ومشاركتهم الفعالة في حملات الازالة مبينا ان شارع النيلين من الطرق المهمة والرئيسية التي تربط بين اطراف العاصمة وحركة التجارة والعبور.

إلى ذلك أكد الدكتور مهندس منتصر مأمون مصطفى المدير العام المكلف لهيئة الصرف الصحي أهمية الشراكة في تحقيق عمل المخالفات، مبينا أن منطقة شارع النيلين تضخ بانابيب الصرف الصحي وكثرة المخالفات تؤثر عليها رغم اهمية الطريق وحيويته، داعيا المواطنين لضرورة الإلتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على سلامة ممتلكات الدولة واظهار الجوانب المشرقة للعاصمة من خلال حملات اصحاح البيئة.

من جهته شدد الأستاذ محمد أحمد علي فرحنا مدير المخالفات بالجهاز على إزالة كل المخالفات بالطريق العام والتي تمثلت في سوق السمك والاكشاك وبيع الماشية والشاحنات والآليات المعطلة واحواض غسيل السيارات والمشاتل ومخالفات الشارع العام والعرض الخارجي المخالف كما سيتم وضع نقاط ارتكاز لمنع الارتداد على الطريق.

وأوضح الأستاذ محمد عبد الرحيم أرباب مدير فرع الجهاز بجبل أولياء على انطلاق حملات الازالة بكافة مناطق المحلية عبر فرق واتيام المخالفات وحشد المعدات والآليات وتسليم الإنذارات القانونية لكل المخالفين.

والجدير بالذكر ان الحملة ستتواصل على عدة مراحل لإزالة كل المخالفات بولاية الخرطوم بجانب تسليم الإنذارات القانونية لكافة المخالفين ومنحهم فترة كافية للإزالة الطوعية.

وأوضح مولانا نزار عوض الله عبد الله المستشار القانوني بالجهاز بأنه سيتم فتح بلاغات جنائية في مواجهة كل المخالفين لقانون جهاز حماية الأراضي ولوائحه، كما ناشد المخالفين الذين تم انذارهم مسبقا بتنفيذ الازالة الطوعية والا سيتم اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم.