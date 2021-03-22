وزير الصحة يعزي زيادة أعداد الإصابات بكورونا لفتح المدارس والجامعات

الخرطوم: السوداني

اطلع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على الوضع الصحي العام فيما يخص جائحة كورونا وموقف حملة التطعيم القومية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وزير الصحة د. عمر أحمد النجيب والذي أكد أن حالات الإصابة بالجائحة في ازدياد خلال الأيام الماضية، وذلك من واقع الإحصاءات الرسمية للوزارة، عازياً ذلك الازدياد لحركة فتح المدارس والجامعات.

مبيناً أن الوضع سيظل تحت التقييم المستمر، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الصحية العليا للطوارئ اتخذ إجراءات متعددة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين، أهمها فرض الكمامة في كافة مؤسسات الدولة العامة ومؤسسات القطاع العام مع توفيرها مجاناً للعاملين في هذه القطاعات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتحديد المخاطر للعاملين في كافة المؤسسات، واستقرار إمداد الأوكسجين والأدوية لمراكز العزل.

وأكد وزير الصحة أن وزارته ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز العلاج والرعاية ومدَّها بالأدوية والمعينات.

وفيما يتعلق باللقاح وحملة التطعيم القومية أوضح د. عمر أحمد النجيب أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الترتيبات الإدارية التي تمت بين اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجان الفنية في وزارة الصحة وشركاء الصحة في اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية مبيناً أنه سيتم رفع تقرير أسبوعي لرئيس الوزراء عن سير الحملة.