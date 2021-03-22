مغادرة أول فوج من المعتمرين عبر مطار الخرطوم بعد توقف لنحو عام

الخرطوم: السوداني

شهد الاستاذ منتصر عباس، الامين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة والسفير السعودي بالخرطوم وداع طلائع الفوج الأول من المعتمرين المتوجهين اليوم الإثنين بالخطوط الجوية السعودية عبر مطار الخرطوم.

ويأتي تفويج الفوج الأول بعد انقطاع استمر لنحو عام بسبب جائحة كورونا حيث وضعت حكومة المملكة إجراءات احترازية للعمرة من خلال تطبيق التباعد بين المعتمرين إضافة إلي الحجر الصحي بعد وصول المعتمرين الي المدينة المنورة.

من جانبه عبر سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر عن سعادته بمغادرة اول معتمرين من جمهورية السودان، مشيدا بروح التنسيق والانسجام بين السفارة ووزارة الشؤون الدينية والاوقاف والمجلس الاعلى للحج والعمرة.