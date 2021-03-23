أزمة الوقود تفاقم مشاكل مياه الشرب بشرق دارفور

الخُرطوم: اليسع أحمد

شكا والي ولاية شرق دارفور محمد عيسى عِليو من تفاقم أزمة الوقود بولايته وتَمَدُّد الصفوف بمحطات الوقود .

وكشف عليو في تصريح خاص لـ(السوداني ) أن أزمة الوقود أسهمت في تفاقم مشاكل مياه الشُرب بالولاية، وقال إن الجازولين يمثل عصب الحياة لمواطن الولاية التي تعتمد في مصادر مياهها على الآبار الارتوازية العميقة الدوانكي للإنسان والحيوان وليس لديها مصادر غيرها، ونوّه إلى سعي حكومة ولايته إلى حل جذري لمشاكل الوقود والاستعاضة عنه بالطاقة الشمسية، وأكَّد توقيعهم لعقد مع شركة محلية لتغطية عدد 200 بئر ارتوازية وحل لكافة مشاكل مياه الولاية خلال الشهرين المقبلين .