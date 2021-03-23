إفادات مثيرة لمندوب الاستخبارات في محاكمة علي مجوك

الخرطوم :آيات فضل

استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال، (الاثنين)، إلى الشاكي المبلغ في قضية محاكمة مدبرّي المحاولة الانقلابية التي جرت في أكتوبر الماضي، ويواجه الاتهام فيها، وزير الحكم الاتحادي الأسبق، على مجوك المؤمن ومصطفى ممتاز وآخرون.

واعتقلت السلطات الأمنية منتصف أكتوبر الماضي، المتهمين بتورّطهم في مخطط انقلابي للاستيلاء على السلطة واعتقال القيادات المدنية والعسكرية.

وقال الشاكي المبلغ، منسوب الاستخبارات محمد يسن، إنّ معلومات استخباراتية كشفت عن تواصل المتهم علي مجوك، المقيم في لندن وقتها، والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم)، لتنفيذ انقلاب على السلطة الانتقالية وتقويض النظام الدستوري وتعريض وحدة البلاد للخطر.

وأضاف الشاكي، أنّ المخطط اعتمد على إحداث الفوضى والتمرد داخل القوات النظامية بالتزامن مع مليونية (21) أكتوبر، وكشف الشاهد عن ترتيب وتنسيق يين المتهم علي مجوك وود إبراهيم، يوفر بموجبه مجوك الإسناد السياسي والقبلي، على أن يتكفل ود إبراهيم بمده بالمدفعية والطائرات، وقال إن الترتيب قضى بأن يستقبل ود إبراهيم مجوك في الخرطوم عقب حضوره من لندن.

وأفاد الشاهد، أنّ المتهم الأول علي مجوك فور وصوله، انخرط في عقد اجتماعات مع مجموعة ود إبراهيم وبعض الاشخاض تربطهم علاقة بالقوات المسلحة.