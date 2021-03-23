مكتب أمريكي خاص لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان

الخرطوم : السوداني

أعلن القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، براين شوكار، عن إنشاء بلاده لمكتب خاص للمساهمة في قضية الانتقال والتحول الديمقراطي وتقديم الدعم الفني واللوجستي للسودان .

وكشف السفير عقب مباحثات اجراها مع وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالخرطوم امس، عن قيام مؤسسة خاصة برجال الأعمال تعمل على التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار عبر لقاءات اسفيرية وتبدأ في الثلاثين من مارس الجاري بين رجال الأعمال الأمريكيين والسودانيين والوزارات المعنية.

وأكد شوكار حرص الحكومة الامريكية على تقديم الدعم الفني واللوجستي للحكومة في الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، ودعم مؤتمر باريس للمانحين وجذب الاستثمارات للسودان.