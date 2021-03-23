معدنون يرفضون قرارا بفرض ألف جنيه على جرام الذهب

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أعنلت اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين، عن رفضها ومناهضتها، لقرار الشركة السودانية للموارد المعدنية رقم (44) والقاضي بفرض مبلغ ألف جنيه على جرام الذهب، عبر استمارة تحصيل الذهب .

وطالبت اللجنة بالغاء القرار وكشفت عن إحجام بعض المنتجين بالمناجم عن شراء الذهب، بعد تكبدهم خسائر فادحة .

وأعلن رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين محمد ابراهيم تبيدي، عن رفضهم القرار، وقال في مؤتمر صحفي امس، إن المعدنين يعملون في ظروف صعبة و يواجهون مشكلات في نقص مياه الشرب والمحروقات، ثم وسائل الأمان والصحة، وطالب بضروره (اشراكهم في التشاور) لوضع القرارات وازالة العقبات الماثلة، منوها إلى (إعادة) النظر بعين الاعتبار في هذا الملف من قبل حكومة الفترة الانتقالية .