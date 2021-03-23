ارتفاع الاشتراك الشهري للتامين الصحي وراء زيادة اسعار الأدوية

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الخرطوم : عبير جعفر

شكا عدد من الموطنين من ندرة في الدواء وارتفاع السعر وعدم قدرتهم على شرائه , ورصدت (السوداني) خلال جولتها في بعض صيدليات التامين الصحي وسط الخرطوم ( شارع الحوادث ) انقطاع في معظم الأدوية وابرزها عقار السيولة والأمراض العصبية وشاهدت خلال الجوالة ازدحاما في صيدليات التامين والطلب العالي على الدواء من قبل المواطنين رغم ارتفاع الاسعار .

اكد مواطن بصيدلية تامين شوامخ علي محمد لـ (السوداني) إن هنالك ندرة في الأدوية وخاصة عقار السيولة والإمراض العصبية, موضحاً ارتفاع الاسعار سواء كان بالتامين او غيره ، مناشداً الحكومة بدعم الدواء ومراعاة المرضى وخاصة ادوية الامراض المزمنة ،

وفي ذات السياق اكد المواطن عبدالله السيد عدم حصوله على عقار (الصرعه ) في صيدليات التأمين الصحي , مشيراً الى انعدام الادوية تماماً في صيدلية تأمين الولايات .

وأكدت صيدلانية بصيدلية الولايات شارع الحوادث (فضلت حجب اسمها) بان هنالك انسيابا في بعض اصناف الأدوية بصورة أفضل من الاسابيع الماضية , مشيرة الى ان معظم المرضى لا يستطيعون شراء الدواء وإن كان تحت مظلة التامين الصحي نسبة للغلاء ، كاشفة عن انقطاع بعض اصناف الأدوية بصورة ملحوظة في جميع الصيدليات لارتفاع سعر الصرف .

وقالت صيدلانية بصيدلية شوامخ ( فضلت حجب اسمها) ان عدم استقرار سعر الصرف انعكس على تأثر بعض شركات الاستيراد ، منوهة الى انقطاع بعض اصناف الأدوية بالصيدلية .

كشفت موظفة بإدارة تامين شوامخ عن ان ارتفاع أسعار ادوية التامين الصحي ادى الى زيادة الاشتراك الشهري للتامين , مشيرة الي ان الاشتراك الشهري ارتفع الي (750) بدلاً من (120 ) ، لافتة الى ارتفاع كافة الخدمات الطبية ، موضحة ان التامين الصحي تأثر بارتفاع سعر الصرف وزيادة الاشتراك الشهري وبالتالي انعكس على ارتفاع الاسعار الأدوية .