سودامين تسترد آليات تم استئجارها بطرق غير قانونية

الخرطوم :الطيب : فريني

استردت شركة “سودامين” المحدودة ” الذراع التجاري لوزارة المعادن عددا كبيرا من آليات كانت مستأجرة لشركات أخرى بطرق غير قانونية وبدون عقود .

وكشف المدير سليمان احمد في تصريح صحافي مطلع الاسبوع الحالي انه استطاع استرداد ” لودر وحفار وقلاب ” كانت مستأجرة لشركة الساحة للأعمال المتقدمة والتي سلمت هذه الاليات بدون عقود وبدون مقابل وإرجاعها لمقر الشركة عدا قلاب تأخر وصوله لأسباب فنية ,

وكشف عن توجهه الى مقر شركة ارياب بولاية البحر الاحمر للوقوف على اكثر من (10) آليات تعمل في ارياب من خلال الشراكة بين الجانبين ، مشيرا الى ان هذه الآليات متوقفة بسبب سوء الادارة نتيجة لأعطال ميكانيكية .