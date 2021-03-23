تدني الأسعار يجبر وكلاء الغاز على ترك الخدمة

الخرطوم : عبير جعفر

كشف الامين العام لغرفة وكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم عن خروج معظم وكلاء الغاز عن الخدمة بسبب تدني الاسعار , مبيناً ان استئناف العمل بالمصفاة مقارنة بكمية الغاز الموزعة غير مناسبة مع كمية الاستهلاك العالي ، مشيراً الى ان سعر الاسطوانة (380) جنيها وغير مجزي للوكيل مع ارتفاع تكلفة الترحيل والايجارات والعتالة

اشار وكيل غاز الصادق الصديق ورئيس الشعبة السابق الى وجود انفراج نسبي في الغاز ويحتاج الى عدالة توزيع من قبل القنوات الرسمية ومتابعة من المستودع والمؤسسة والوكيل ، وقال ان تكليف الوكيل لمهمة الغاز امر ايجابي مما يسهل على المواطن في وفرته في اي زمان ، مبينا سعر الاسطوانة يتراوح مابين (450-500) جنيه حسب الموقع الجغرافي وحسب حجم الشركة , وطالب الصادق بمنح حصة الولايات من الغاز المستورد حتى لا تكون خصما على حصة ولاية الخرطوم .