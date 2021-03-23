الثروة الحيوانية تستعرض ترتيبات التعداد الزراعي

الخرطوم :ابتهاج متوكل

اعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية الحافظ إبراهيم عبد النبي استعداد الوزارة بالدعم الفني واللوجستي في توفير المعينات لتنفيذ خطط مشروع التعداد الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وقال في تصريح صحفي امس عقب اجتماع مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء علي محمد عباس إن اللقاء بحث كيفية المشاركة في اتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بالإحصاء الزراعي ، ومن أجل تحقيق المنفعة العامة لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية المستدامة ، اقترح عقد اجتماع مشترك بين الجهات المختصة كافة بغية الوصول لخارطة طريق للإسراع في عملية تنفيذ الاعمال الفنية للتعدادين .

وقدم مدير الجهاز علي عباس شرحا مفصلا حول الإطار الزمني للتعداد الزراعي الشامل في سبتمبر حتى ٢٠٢٣م، موضحا أن التعداد الزراعي يعمل وفق ثلاثة مكونات , المكون الزراعي الشامل الأساسي ، بالإضافة للمسوحات الاقتصادية للمحاصيل الزراعية والحيوانية ومصائد الأسماك والمناحل والمنتجات الغابية، مشيرا الى أن المرحلة التحضيرية المقبلة ستكون مشتركة بين التعدادين الزراعي والسكاني .