البرهان يدعم مياه ولاية القضارف بـ 70% للحل الآني

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان عن دعم مياه ولاية القضارف بنسبة 70% من جملة المبلغ للحل الآني.

فيما اعلن وفد مزارعي ولاية القضارف لدى اجتماعهم برئيس المجلس السيادي امس رفضهم القاطع لاتفاق الشرق الذي تم بجوبا .

وقال رئيس لجنة مزارعي ولاية القضارف ياسر الصعب لدى اجتماعهم برئيس المجلس السيادي بالقصر الجمهوري امس ان اللقاء ناقش اقليم القضارف والبطانة وضمهما في اقليم واحد , اضافة الى مشاكل الحدود الشرقية , قال ان رئيس مجلس السيادة اكد على دور المزارعين بدعمهم للقوات المسلحة ورفع دعاوى دولية ضد الحكومة الاثيوبية وتعويضهم بمبلغ 25 مليار دولار تعويضاً عن استغلال الاثيوبيين خلال 25 عاما للاراضي الزراعية السودانية , وطالب بتكثيف الاعلام وتسليط الضوء علي الحدود الشرقية .

وفي ذات السياق تطرق وفد الولاية الى المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي بولاية القضارف , واكد رئيس مجلس السيادة بإعطاء اللجنة المكلفة من قبل المزارعين الشرعية الكاملة للقيام بدورها لحل قضايا المزارعين ووجه الوفد بمقابلة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية .