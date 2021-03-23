المريخ يرفع إيقاع تحضيراته ويتدرب مرتين

الخرطوم : السوداني

عاد فريق الكرة بنادي المريخ للتدريبات امس الاثنين، وأخضع الجهاز الفني اللاعبين لتدريبات صباحية و أخرى عصر الأمس، وكان الجهاز الفني للمريخ بقيادة المدير الفني الإنجليزي لي كلارك قد وضع برنامجا مكثفا للتدريبات عقب العودة من تنزانيا وتشمل التدريبات الصباحية تمارين سباحة وتدريبات بدنية حيث أخضع المعد البدني إسلام جمال اللاعبين لتمارين سباحة وأخرى بدنية بمقر إقامة الفريق الذي يعسكر بفندق كورال تأهباً لمواجهة الأهلي المصري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، كما اشتمل مران الفريق الذي أقيم عصر امس بملعب فرع الرياضة العسكري على مجموعة الحركات الإحمائية إضافة لتدريبات تكتيكية بإشراف المدير الفني الإنجليزي لي كلارك، وشهد المران حضور جميع اللاعبين ما عدا نجوم الفريق الذين غادروا، رفقة المنتخب الوطني لأداء مباراة ساوتومي.

وشهد التدريب عودة النجم مصعب كردمان للتدرب مع المجموعة فيما واصل النجم عماد الصيني عمليات التأهيل الطبي، وينتظر أن يواصل الفريق تدريباته اليومية لحين موعد مباراة الأهلي المصري مطلع أبريل المقبل.