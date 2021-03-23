اتحاد الجماهير يؤكد المساندة جناح الكندو: عمومية الأحمر في موعدها

أكد مجلس إدارة المريخ الجناح المنقسم بقيادة محمد موسى الكندو اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية للنادي بتاريخ السابع والعشرين من مارس الجاري.

ودفع جناح الكندو، بطلب لاتحاد الكرة لمراقبة مراسم الجمعية العمومية المرتقبة والتي سيتم من خلالها مناقشة مشروع النظام الأساسي والتعديلات وملاحظات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإضافة إلى تكوين اللجان العدلية.

ويساند تيار مريخي عريض يقوده اتحاد جماهير النادي خطوة انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٧ مارس الجاري باعتبارها واحدة من الاستحقاقات المهمة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي في خارطة الفيفا التي تسلمها المجلس خلال وقت سابق

يذكر أن رئيس المريخ آدم سوداكال خالف اتفاقه مع مكونات النادي بشان انعقاد الجمعية العمومية وتكوين لجنة مشتركة للعضوية حيث لجأ سوداكال لاتخاذ قرار فردي بتاجيل الجمعية دون أي مشاورات أو اتفاق مسبق وهو ما رفضته جميع المكونات.