(صقور الجديان) تؤدي ثالث تدريباتها على ملعب 27 يوليو

أدى المنتخب الوطني الأول مرانه الثالث في ساوتومي على ملعب 27 يوليو الذي ستقام عليه مباراته أمام مضيفه الساوتومي يوم الاربعاء، واجريّ المران عند الساعة الحادية عشرة من ظهر أمس الاثنين، بعد أن أدى حصتين تدريبيتين قبله في ملعب الأكاديمية الاولمبية يومي السبت والاحد، وكانت بعثة المنتخب قد وصلت عصر الجمعة 19 مارس عبر طائرة خاصة برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وتعمّد الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود تحسس لاعبي المنتخب أرضية الملعب واكتساب ميزة التعوُّد قبل اجراء الحصة الختامية عند الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء 23 مارس، واستمر المران لمدة ساعة واحدة فقط، تم خلالها اجراء تدريبات بدنية خفيفة تحت اشراف مدرب الاحمال رياض بالخير الجزائري الاصل،الفرنسي الجنسية،وبعدها كانت تمارين ترويحية لمدة قصيرة، قبل اجراء تقسيمة بمنتصف الملعب طابعها تكتيكي. واخضع عيسى الهاشماب الحراس الى تمارين فيها موقع ومرونة، واختتم المران بتمارين الاحماء والاستطالة.