فيلود يحاضر لاعبيه

قدم الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب الوطني الأول محاضرة قصيرة قبل انطلاقة المران تحدث فيها عن برنامج التدريب المتبقي وطالب لاعبيه بالتركيز، والعمل على الاهتمام فقط بمباراة الاربعاء، والعمل على تناسي اي معيق قبلها.

وذلك قبل أن يقدم المحاضرة الرئيسية مع رياض بالخير ومتبقي الجهاز الفني مساء الاثنين في الفندق بالبروجكتير، والتي تتضمن تحليلا للخصم وبعض النقاط المهمة في المباراة في كلا الفريقين.