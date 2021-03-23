كباتن المنتخب يحثون زملاءهم على عدم التفريط

عقب محاضرة فيلود في مستهل المران وقبل انطلاق التدريبات البدنية، خاطب كباتن المنتخب؛ أكرم الهادي، نصرالدين الشغيل، أكير كمال، ومحمد عبد الرحمن ؛ الزملاء، وتحدثوا من خلالها عن الفرصة الكبيرة في عودة السودان إلى نهائي الأمم، وأن الشرف سيكون مكسبا لكل لاعب، وأفادوا أن التركيز الكامل على المباراة سلاح العبور، وبث أربعتهم الحماس في أوساط اللاعبين، مؤكدين الالتزام الكامل بتوجيهات الجهازين الفني والاداري، والعمل على جعل كل الاهتمام منصبا حول مواجهة الاربعاء.. وقال اكرم الهادي إن غياب السودان (10) سنوات عن النهائي الافريقي الاكبر يجب أن لا يكتمل، مذكراً بالمكاسب الكبيرة التي تحققت في التأهل الى نهائيات الشان بالمغرب 2018م، وتحدثوا في بعض التفاصيل، والعراقيل التي ستحيط بالمباراة، مما يتطلب التركيز والتحلي بالعزيمة والاصرار مع الروح الوطنية التي تعلو فوق كل شيء .. لتحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز ولا شيء خلافه.