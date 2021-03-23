اعتراض مفاجئ من اتحاد ساوتومي في مران المنتخب

رغم الاتفاق على كافة الترتيبات والبرنامج الموضوع قبل مواجهة الاربعاء ما بين السودان وساوتومي، والذي تضمن أداء المنتخب مران الاثنين في ملعب المباراة، قبل المران الرسمي بالثلاثاء ؛ تفاجأت بعثة المنتخب على طريقة رفض فحص كوفيد 19 بالفندق، تفاجأت بحضور مندوب من اتحاد ساوتومي يحتج على اجراء المران في ملعب المباراة، وطالب بالتوقف، ورفض قيادة البعثة الطلب، وتم اخطاره أن البرنامج متفق عليه مع اتحاد ساوتومي في اجتماع مساء السبت، وكذلك تم التأمين عليه من جانب مراقب المباراة والمنسق العام، وأثار انقلاب اتحاد ساوتومي من حسن المعاملة الى السوء مكامن الشك في حراك من خلف الاستار، لم تلق قيادة البعثة له بالاً، وقامت بتأمين كل الترتيبات وتجاوزت كل المطبات.