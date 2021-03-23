الاجتماع الفني اليوم

ينعقد الاجتماع الفني لمواجهة السوداني وساوتومي اليوم الثلاثاء بحضور التحكيم النيجيري جوزيف اودي اوجابور، ومراقب المباراة والمنسق العام، وبحضور تمثيل المنتخبين، وذلك من اجل وضع الترتيبات اللازمة للمباراة التي ستقام عند الساعة الواحدة من ظهر الاربعاء 24 مارس 2021م.

ضمن الجولة الخامسة من تصفيات امم افريقيا بالكاميرون.