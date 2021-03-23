آبي أحمد: سد النهضة لا يمكن أن يمنع انسياب المياه الطبيعي عن مصر والسودان

أديس أبابا: وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة في الموعد المحدد يوليو المقبل.

وأوضح في كلمة أمام البرلمان، أن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار.

والملء المقبل هو الثاني لسد النهضة، وأثار الإعلان عن موعده غضب كل من مصر والسودان.

وأشار آبي أحمد إلى أن بلاده لا يمكنها أن تتسبّب في ضرر للشعب المصري، مؤكداً أن بلاده تستهدف من سد النهضة توليد الكهرباء.

وأضاف أنه بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80% من مياه النيل، فإنها تسعى إلى تخزين 5% فقط من وارد الأمطار وليس من النيل الرئيسي.

وأكد أن سد النهضة لا يمكن أن يمنع انسياب المياه الطبيعي عن مصر والسودان.