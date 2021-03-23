مجلس الوزراء يتلقّى تنويراً من “حمدوك” حول مُبادرة الوساطة الإمارتية مع إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (9) صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وتلقى المجلس، تنويراً من رئيس الوزراء حول مبادرات الوساطة مع إثيوبيا، مشيراً إلى زيارات الوفود ومُبادرات الوسطاء بشأن قضايا الحدود وسد النهضة.

وناقش المجلس، تقرير اللجنة الفنية التي تشكّلت من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع مُبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للوساطة بين السودان وإثيوبيا في قضية الحدود، وبين السودان ومصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، وأمَّن المجلس على ما ورد في تقرير اللجنة الفنية من مقترحات، ورحّب بالمبادرة من حيث المبدأ في إطار الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للبلاد.

وتلقّى المجلس، إفادة حول أعمال اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية قدّمها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، الذي أشار إلى موقف القمح والخُبز خلال الأسبوع الماضي والاستقرار الذي تحقّق في مجال الوقود، بجانب المشكلة الناتجة عن عدم استقرار إمداد الكهرباء واستمرار أعمال اللجنة لمُعالجتها، كذلك أشار إلى استمرار المُتابعة لتوفير الدواء، وسلعة السُّكّر خَاصّةً خلال شهر رمضان .وجهود وزارة التجارة لتوسيع القاعدة المستفيدة من برنامج سلعتي، حيث اطّلع المجلس على جُهُود الوزارة واجتماعاتها مع شركات السُّكّر واطمئنانها على موقف الإمداد واستقرار الأسعار.

وتلقى مجلس الوزراء، تنويراً حول حالات الإصابة بكوفيد (19)، قدمه وزير الصحة عمر محمد النجيب الذي أفاد أن هناك تزايداً في عدد الإصابات بالجائحة.

كما أشار إلى استمرار أعمال اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي حثّت على استخدام الكَمّامَات والتباعُد، وأضاف أنّ هناك مساعٍ مستمرة لإيصال المصل إلى الولايات واتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة لتوزيعه، مع اتخاذ الترتيبات للحصول على المزيد من اللقاحات.