لجنة طوارئ كورونا ولاية الخرطوم: إغلاق المدارس والمولات التجارية وصالات المناسبات والمطاعم السياحية والكافتريات ومجمعات خدمات الجمهور، لمدة اسبوع

الخرطوم: السوداني

أقرت السلطات الصحية بولاية الخرطوم، برئاسة الأمين العام للحكومة، فجر اليوم الاربعاء، عدة توصيات بشأن الوضع الصحي بالولاية عقب الاطلاع على تقرير وزارة الصحة الخاص بالوضع الوبائي بالولاية.

وتضمنت توصيات اللجنة المشتركة لطوارىء كورونا، إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا، و اغلاق المدارس ومجمعات خدمات الجمهور لمدة اسبوع ابتداءً من تاريخ 24 مارس الجاري، على ان يتم تقييم الموقف الصحي بعد نهاية الاسبوع.

كما قررت اللجنة اغلاق المولات التجارية وصالات المناسبات والمطاعم السياحية والكافتيرات لمدة اسبوع ابتداءً من 24 مارس الجاري، بالاضافة الى اغلاق المعابر الحدودية للولاية بصورة جزئية للمغادرين من ولاية الخرطوم على ان يتم السماح للقادمين من الولايات الاخرى مع حرية الحركة للبضائع والسلع الاستراتيجية.

وتم تحديد فترة عمل الأسواق خلال فترة الاسبوع من الساعة السادسة صباحا حتي الثامنة مساء لمدة اسبوع، وأوصت اللجنة إرجاء مناقشة الإغلاق الكلي لمابعد تقييم الموقف الصحي بعد نهاية الأسبوع.

كما أوصت اللجنة بتنوير إعلامي مكثف، مع عمل خطة إعلامية مكثفة تسبق تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وأثناء التنفيذ.

وكان د. نادر الطيب مدير إدارة الطواريء والوبائيات بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، قد كشف ان 40% من سكان الخرطوم مصابون بفيروس كورونا.

وانتقد خلال حديثه أمس لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق عدم اللامبالاة من قبل المواطنين بجائحة كورونا.

و أضاف: مدير إدارة الطواريء والوبائيات بوزارة الصحة :أن الفيروس أصبح ينتشر بين الأطفال صغار السن.