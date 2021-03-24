(350) محاولة انتحار بالصبغة في العام الماضي والذكور أكثر من الإناث

الخرطوم : وجدان طلحة

كشف التقرير السنوي لمحاولات الانتحار بالصبغة أن الرجال الاكثر تناولا للصبغة من النساء في الفئة العمرية بين 25-44 سنة، موضحا تناول (22) طفلا اقل من عام للصبغة عن طريق الخطأ، و(55) طفل اقل من عمر 4 سنوات بذات الطريقة.

وقال المدير الطبي لمستشفي الانف والاذن والحنجرة في تصريح لـ(السوداني) إن التردد اليومي للمستشفي بين (300 -350) حالة يوميا، مشيرا إلى انه قبل جائحة كورونا كان يتم استقبال حالات بأكبر من هذا العدد، موضحا انه يتم اجراء 20 – 30 عملية يوميا .

وكشف تقرير تحصلت عليه (السوداني) أمس، عن تسجيل (350) محاولة انتحار بالصبغة خلال 2020م وفي الفئة العمرية من 5-14 سنة تم تسجيل (31) حالات ذكور و(33) حالة اناث، ومن سن 15-24 سنة حالات الذكور (24) حالة والاناث (45) حالة.

وبحسب التقرير فإن الفئة العمرية من 25-44 سنة فإن عدد الحالات بلغ (45) ذكور و(40) اناث، ومن 45- 59 سنة فإن الحالات بلغت (20) حالة ذكور و (25) حالة اناث، ولفت إلى أن مجموع حالات الذكور الذين تناولوا الصبغة (157) حالة، فيما بلغ عدد الاناث (193) حالة،، بمجموع كلي (350) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (10) اناث في الفئة العمرية بين 25-44 سنة .

وشكا المدير الطبي لمستشفى الانف والاذن والحنجرة في تصريح لـ(السوداني) من أن التردد اليومي للمستشفى بين (300 -350) حالة يوميا، مشيرا إلى انه قبل جائحة كورونا كان يتم استقبال حالات اكبر من هذا العدد، موضحا انه يتم اجراء 20 – 30 عملية يوميا .

وشكا من ضعف الميزانية المخصصة للمستشفى، وقال الآن الوضع محرج ورغم ذلك لم يتوقف العمل، موضحا أن اللجنة التسييرية طالبت بزيادة بعض رسوم الاجراءات الطبية داخل المستشفى لضمان تقديم خدمة اكثر تميزا، وقال هذه الرسوم ظلت كما هي عليه منذ العام 2017م، مشيرا إلى أن اضراب نواب الاختصاصيين تأثر به المستشفى .