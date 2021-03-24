عضو مجلس السيادة الطاهر حجر لـ(السوداني): الشيوعي ضد اتفاق جوبا للسلام

الخرطوم : عبد الرؤوف طه

اتهم عضو مجلس السيادة القيادي بالجبهة الثورية الطاهر حجر الحزب الشيوعي بالوقوف ضد اتفاق جوبا للسلام، وقال في حوار مع (السوداني)-ينشر بالداخل- إن الترتيبات الأمنية غير مرتبطة بزمن محدد. وكشف عن خلل صاحب تنفيذ عملية دمج وتسريح قوات الحركات المحددة بمواقيت في مصفوفة السلام.

وبشأن الدعم المادي الخارجي للاتفاقية قال حجر :” جهات عديدة التزمت بذلك لكن حتى الآن لاتوجد جهة قدمت دعماً على أرض الواقع وبند الترتيبات الامنية يحتاج لاموال طائلة خاصة في المسائل اللوجستية”.

ودافع حجر عن دخول قوات الحركات المسلحة إلى العاصمة الخرطوم، مؤكداً أنها دخلت بتنسيق وعلم مؤسسات الدولة وأوضح أن القوات التي دخلت هي قوات للحماية ومحددة بعدد 66 فرداً من كل حركة مسلحة.