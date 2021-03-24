بقيمة ٣٦٠مليون جنيه تدشين نفرة رمضان بالنيل الابيض

النيل الابيض:سوسن محمد عثمان

أكد أمين ديوان الزكاة بالنيل الابيض محمداحمد محمد عبدالله اكتمال الاستعدادات لتدشين نفرة رمضان للعام 1442هـ.

وقال إن نفرة رمضان لهذا العام تتميز بالتوسع نسبة للظروف الاقتصادية و تشتمل علي خمسة محاور تستهدف (35,500) مستفيد بالولاية بتكلفة كلية تبلغ 360 مليون جنيه تتمثل في فرحة الصائم التي تستهدف 26,000 أسرة بتكلفة تتجاوز الـ(262) الف جنيه وبرنامج الاسر المتعففة الذي تستفيد منه 100 اسرة بتكلفة تبلغ (10) ملايين جنيه و برنامج إطلاق سراح نزلاء السجون الذي يستفيد منه 65 نزيلا بالاضافة لبرنامج دعم الخلاوي الذي يستهدف 117 خلوة بتكلفة تصل (33) مليون جنيه وبرنامج فرحة العيد الذي يستهدف 9220 أسرة.

واكد ان التوزيع لكل هذه البرامج سيتم عبر لجان الزكاة القاعدية ا ما برنامجا دعم الخلاوي سوف يتم من خلال ملفات جاهزة بكل المحليات وإطلاق سراح نزلاء السجون سيتم عبر لجنة برئاسة الجهاز القضائي وادارة السجون بالولاية .