مطالب بحلول عاجلة لمشكلة الري بالمشاريع التحويلية

الخرطوم: السوداني

طالب المشاركون في المؤتمرالزراعي القومي الشامل تحت شعار(نحو استراتيجيات وسياسات فاعلة للنهوض بالقطاع الزراعي) في يومه الثاني بقاعة الصداقة والذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، بتدخل الحكومة بأسرع فرصة ممكنة لحل مشاكل الري بالمشاريع المروية والاتجاه إلى الصناعات التحويلية .

وشدد المشاركون على الاعتماد على برنامج لإعداد الإرشاد الزراعي وإنفاذ السياسات والاستراتيجيات بالمشاريع المروية.

وتوقع منسق لجنة تسييرمشروع الرهد الزراعي حمد النيل عمر أن تسهم مخرجات المؤتمر في حل مشاكل الري كافة، مبيناً أن الزراعة التعاقدية خلقت مشكلة كبيرة، مطالباً بتحديد زمن محدد للدخول في المشاريع الزراعية، مشيراً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر هو ضربة بداية للموسم الزراعي المقبل.

وقال إن ترعة الرهد الحالية لاتسع المطلوب من مياه الري ولاتكفي لري مساحة (70) ألف فدان، مؤكداً أن المشروع تواجهه مشكلة تأخر التقاوى و التأمين الزراعي.

وقال رئيس لجنة تسيير مشروع الجزيرة جاد كريم محمد الرضي إن من أكبر المشاكل التي تواجه المشروع الزراعي التعاقدية خاصة في زراعة محصول القمح.

وطالب بإرجاع إدارة الري للمشروع وحل مشاكل التمويل والاهتمام بمحصول القطن باعتباره محصولا استراتيجيا ومن أهم محاصيل الصادر.

ودعا منسق تسيير لجنة مشروع النيل الأبيض فاروق حمد النيل لتحالف عريض بين المشاريع المروية وتحسين التنظيمات التعاونية .