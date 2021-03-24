ضخ كميات كبيرة من السكر وتوقعات باستقراره في رمضان

الخرطوم: عبير جعفر

توقع بعض تجار السكراستقرار الاسعار خلال شهر رمضان وعزا التجار ذلك لدخول كميات وطرحها بالاسواق ما ساهم في استقرار الاسعار

وتوقع تاجر سكر جملة بسوق بحري عيسى الحسن في حديث لـ(السوداني) استقرار الاسعار بسبب الوفرة واغراق السوق بكميات كبيرة من السكر المستورد خلال الايام المقبلة، مبينا ان سعرجوال السكر المستورد استقر في(10,750) جنيه لعبوة (50) كيلواما سعر الـ(10) كيلو (2,280) جنيها، متوقعا ازدحام الاسواق خلال الايام المقبلة واستقرار الاسعار لمابعد رمضان، مشيرا الى استمرار ضعف حجم المعروض من الشركات السودانية .

وتوقع الحاج تزايد القوى الشرائية للسكر خلال الأيام المقبله للاستعداد لدخول رمضان، مؤكدا أن سعر االسكر المحلي من الشركة (12,018) جنيها .

وأعلن رئيس اللجنة التسييرية لنقابة عمال سكر سنار حسن محمد ادريس في حديث لـ(السوداني) عن بدء طرح السكر بالاسواق خلال الايام المقبلة، مشيرا الى الطرح الحالي من السكر لبرنامج سلعتي بمبلغ (10٫5) الف جنيه، كاشفا عن تردي اوضاع العاملين بالشركة مما انعكس الى دخولهم في اضراب مسبقا لتنفيذ بعض المطالب وابرزها شروط خدمة العاملين وتتضمن في العلاوات وزيادة المرتبات، متوقعا استقرار اسعار السكر بالاسواق .

وقال القيادي بالغرفة التجارية السابق حسن عيسى ان سلعه السكر تحتاج الى كنترول بالاسواق، لافتا الى استقرار الاسعار لوفرة حجم العرض وضعف الطلب .

واشار رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله الى تراجع ارباح الموردين نتيجة لاستقرار اسعار السكرو سعر الصرف، موضحا بان الوفرة خلقت نوعا من الاستقرار ما اثر سلبا على بعض الموردين، لافتا في كل موسم ترتفع ارباح الموردين في (10) جوالات مثلا حوالي (2) الف جنيه

وأشار مورد سكر بالسوق المركزي الخرطوم لـ(السوداني) لاغراق الاسواق خلال هذا العام بالسكر، متوقعا استقرار الاسعار

واوضح بان سياسة التحرير انعكست على استقرار كافة الاسعار بالاسواق وعلى وجه الخصوص سعر الصرف، مبينا ان سعر الجوال عبوة (50) كيلو بسعر (10,700) جنيه

وقال ان بعض الموردين تراجعت نسبة ارباحهم نتيجة للاستقرار، متوقعا استقرار الاسعار لزيادة العرض وضعف الطلب،متوقعا زيادة الطلب على العبوات الصغيرة وسعر(10) كيلو (2,250-2.270) جنيها .