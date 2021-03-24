والي ولاية البحر الأحمر يشيد بصندوق الطلاب

الخرطوم: السوداني

أكد والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي مساندته للجهود التي يبذلها الصندوق القومي لرعاية الطلاب في توفير بيئة سكنية مريحة لطلاب التعليم العالي بالولاية.

واعتبر والي البحر الأحمر لدى لقائه البروفيسور أحمد البشير محمد حسن الأمين العام للصندوق بمكتبه أمس إن استقرار الطلاب هو استقرار للولاية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الصندوق بالولاية وأهمها الفجوة السكنية وكيفية حلها.

واشاد شنقراي بتجربة تعيين أساتذة الجامعات كأمناء للصندوق بالولايات واعتبر ذلك خطوة لاعادة الثقة بين الجامعات والصندوق.

من جانبه أكد بروف البشير التزام الصندوق بما يليه من واجبات تجاه الطلاب بولاية البحر الأحمر

وأشار خلال اللقاء إلى انعقاد مجلس الأمناء والذي أوصى بإدخال الطلاب في برنامج ثمرات بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية إلى جانب العديد من التوصيات الأخرى التي تخدم قضايا للطلاب.

واوضح انهم يعملون على إشراك الطلاب في قضاياهم لتحسين الصورة الذهنية سالبة وازالة الجفوه بينهم وبين الصندوق وحل مشاكلهم لكي يحظوا بعام دراسي مستقر.