خبير ينتقد زيادة رسوم الري للمشروعات الزراعية

الخرطوم: السوداني

قال الخبير في الشأن الإقتصادي د.عادل الدومة إن إعلان وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس عن زيادة في رسوم الري للمشروعات الزراعية من شأنه إشاعة الإحباط وسط المزارعين الذين يجأرون بالشكوى من زيادة كبيرة في مدخلات الزراعة، مما سيلقي بأعباء إضافية على كاهلهم مبيناَ أن مثل هذه القرارات الفوقية لاتشجع المزارعين على العمل.

وأوضح الدومة في تصريح صحفي أن أي زيادة في رسوم الري ستسهم في زيادة تكلفة الإنتاج والتي ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع، الأمر الذي سيلقي بآثار كارثية على القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه غالبية أهل السودان. وأضاف الدومة أن هذه الزيادات تشكل معوقاَ أساسياَ للعملية الإنتاجية في البلاد فضلاَ عن أنها تجعل المزارعين يحجمون عن الزراعة لارتفاع تكلفتها.

وإعتبر الخبير الاقتصادي هذه الزيادة على رسوم الري غير مبررة مطالباً الحكومة بإعطاء أولوية قصوى للقطاع الزراعي بإعتباره ذروة سنام الإقتصاد القومي.