أراض سكنية للفنانين والرياضيين

الخرطوم : سعيد عباس

أكدت مديرة التسويق بمجموعة (بزنس فريند) العقارية الإعلامية ماجدة السورابي بالخرطوم إستعدادهم للتعاون مع الفنانين والرياضيين لتمليكهم أراضي سكنية بمواقع متميزة بمدن العاصمة الثلاث،بأن هناك إجتماعا سيجمعهم بأتحاد الفنانين للتفاكر حول كيفية التعاون المشترك لتمليكهم أراضي سكنية واستثمارية مشيرة الى حرص (مجموعة بزنس فريند) العقارية لتسهيل معوقات السكن وتمليك الراغبين مواقع مميزة بتسهيلات كبيرة ، ومن جانبه رحب الفنان شكرالله عزالدين رئيس لجنة الاستثمار والعلاقات العامة باتحاد المهن الموسيقية بالتعاون مع بزنس فريند لما فيه مصلحة الاتحاد والفنانين مؤكدا أن مثل هذه الشراكات تأتي بنجاحات كبيرة.