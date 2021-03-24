دعماً للعاجزات عن العلاج الإعلامية عفاف حسن أمين تصدر كتاباً تحت عنوان (دكتور حب)

الخرطوم :سعيد عباس

في مبادرة وصفها المتابعون بالإنسانية والأدبية أصدرت الإعلامية عفاف حسن أمين كتابها الجديد تحت عنوان (دكتور حب) بمركز بنون لأطفال الأنابيب وأمراض النساء والتوليد مساء الأمس.

واشتمل الكتاب على عدد كبير من الأعمال الشعرية المتنوعة للكاتبة.

من جهتها أكدت عفاف حسن أمين أن الإصدارة ستطرح للبيع وسيخصص عائد الكتاب لغالبية الأمهات اللائي عجزن عن تسديد فواتير العلاج.

يذكر أن تصميم الغلاف للتشكيلي راشد دياب فيما احتفت فرقة الدنقر التراثية للحاجة آسيا بتلك الاحتفائية وسط ترحاب وحبور كبيرين من قبل الحاضرين.