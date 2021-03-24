فتح إستديوهات الإذاعة للتسجيل بعد توقف دام ثلاثين عاما

الخرطوم : سعيد عباس

أشاد عازف الكمان المعروف وعضو أوركسترا الإذاعة الموسيقار عوض رحمة بفتح أبواب إستديوهات الإذاعة لتسجيل أغاني المطربين الكبار بعد إغلاق استمر حوالي 30 عاما. وقال إن الخطوة تأخرت كثيرا لأن هناك فنانين رحلوا عن الدنيا دون أن تسجل أعمالهم للإذاعة، وأضاف: هذا شيء مؤسف.

يذكر أن عوض رحمة من كبار قدامى الموسيقيين السودانيين الذين اسسوا أوركسترا الإذاعة والتلفزيون حيث سجل كل أغنيات الزمن الجميل باستديوهات الإذاعة مع عمالقة نجوم الفن في ذلك الزمان، وسجل مع أحمد المصطفى وإبراهيم الكاشف وأبو داؤود وعثمان حسين ووردي وكابلي .

وأرجع رحمة غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة بسبب وفاة زوجته بالقاهرة قبل شهرين، و قال لـ(كوكتيل) هذه فرصة لأشكر خلالها البروفسير صديق تاور عضو مجلس السيادة والأخوة الفنانين بمصر الشافعي شيخ إدريس وعادل الصول وصلاح ضرار وصلاح سلطان ومامون صالح وأسرتي اتحاد الفنانين ودار الخرطوم جنوب ويمتد شكري لكل من وقف معي وواساني ..