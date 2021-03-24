عبده فزع يكتب: الفوز على ساوتومي (حياة أو موت)

المنتخب الوطني يرفع شعار (لا تراجع واستسلام) في المهمة الافريقية

معدن صقور الجديان يظهر في الشدائد والفرنسي فيلود يعالج نجوم القمة نفسياً ويخشى الأمطار

يخوض المنتخب الوطني الاول لكرة القدم السوداني مباراة صحة امام نظيره منتخب ساوتومي، في الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت السودان اليوم الأربعاء بساوتومي بالجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لنهائيات لبطولة كأس الاسم الافريقية التي تستضيفها دولة الكاميرون في شهر يونيو القادم، ويدخلها صقور جديان السودان بهدف واحد ليس هناك سواه الا وهو الفوز والفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط لرفع رصيده الى 9 نقاط، ليتساوى مع منتخبي جنوب افريقي وغانا قبل صدامهما معاً بجنوب افريقيا والابقاء على ساوتومي خالية من النقاط في مؤخره الروليت بالمجموعة.. ويرفع صقور جديان السودان شعار (لا تراجع ولا استسلام) رافضاً التفكير في اي شئ آخر سوى الفوز وجمع نقاط المباراة بل ونقاط المباراة القادمة بارضه أمام جنوب افريقيا في الجولة الاخيرة والتي سيتحدد على أساسها مع الصدام المرتقب بين جنوب افريقيا وغانا ومواجهة الثاني مع ساوتومي باكراً من سيقطع تاشيرتي التكامل لنهائيات بطولة (الكان) بالكاميرون.

مباراة حياة او موت

قبل سفر بعثة المنتخب الوطني الى ساوتومي فان الجميع جهاز فني ولاعبين يعلمون ان مباراة اليوم بمثابة حياة أو موت، ليس لهم ولكن للأمل ولخطط الفرنسي فيلود المدير الفني للمنتخب نحو التأهل لنهائيات البطولة .

القوام الأساسي من الهلال

معظم قوام المنتخب الوطني الأساسي من لاعبي الهلال أمثال الحارس عبدالله أبو عشرين وفارس عبدالله ونصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبدالله والسمؤال ميرغني ووالي الدين وعيد مقدم ووليد الشعلة ومحمد موسى الضي ومحمد عبدالرحمن ومحمد أحمد ارنك، باعتبار هؤلاء الأفضل في الجاهزية البدنية والتجانس في فورمة المباريات الرسمية.

معتمداً على القمة الافريقية.. المنتخب لا يحتاج لمباريات تجريبية

المنتخب الوطني الاول لكرة القدم لا يحتاج لمباريات اعدادية تجريبية لاعتماده في المقام الاول على مشاركة الهلال والمريخ في البطولة الافريقية، حيث يضم المنتخب في تكوينه العناصر الاساسية بالهلال والمريخ ويعتمد المدير الفني للمنتخب الفرنسي فيلود على تجمعات المنتخب خلال الدوري الممتاز لتحقيق العامل البدني والمهاري والخططي.

جاهزية لاعبي المريخ بالمنتخب؟!

غالبية نجوم المريخ بالمنتخب الوطني ان لم يكن جميعاً خارج الفورمة البدنية المطلوبة، نظراً لضعف أعدادهم بدنياً في بداية الموسم وهذا ما اتضح جلياً من خلال مبارياتهم في الدوري الممتاز والبطولة الافريقية وهذا ما دفع مدرب المريخ الانجليزي الجديد (كالارك للامتي) لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه.

دوافع خاصة لصقور الجديان

يؤدي المنتخب الوطني مباراة ساوتومي الليلة بدافع خاصة، ودائماً ما ياتي اداء الصقور بالاصرار والعزيمة والروح القتالية العالية ذوداً عن شعار الوطن الغالي، ولذلك يظهر لاعبو المنتخب في أوقات الشدة اكثر، حيث ان الكل يثق في ظهور المنتخب بشكل مختلف عن المستوى الذي يقدمه ناديا القمة الكروية الهلال والمريخ في المشوار الافريقي.

* ساوتومي يلعب بشرف المنافسة

يقبع منتخب ساوتومي في المركز الاخير بالمجموعة الثالثة لتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كاس الامم الافريقي بدون رصيد من النقاط بعد خسارته لثلاث مباريات متتالية الا انه يلعب من أجل شرف المنافسة.

فيلود يعالج دوليو القمة نفسياً

اهتم المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي فيلود بمعالجة دوليو الهلال والمريخ نفسياً اكثر من الجانب الفني نتيجة سوء نتائجهم وعروضهم في البطولة الافريقية حتى يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم.

هل المنتخب الوطني في خطر؟

رغم المشكلات والازمات الفنية للهلال والمريخ في البطولة الافريقية فإن تشكل عناصرهم القوام الاساسي للمنتخب الوطني فأن الجميع يعولون على روح الفانلة الحمراء لصقور الجديان والتي تتلاشي أمامها العقبات والصعوبات.

برقو يرفض فحص كورونا بالمستشفي العسكري

نجح رئيس بعثة المنتخب الوطني ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية السلطان حسن برقو، في انجاح قرار اتحاد بساوث

تومي بأخضاع لاعبي المنتخب لاجراء فحص فيروس كورونا بالمستشفي العسكري بساوتومي قبل مواجهة منتخب بلاده اليوم، وذلك خوفاً من المؤامرات وابعاد عناصر من المباراة بفعل فاعل، واصر برقو حسب الانباء الواردة من هناك على موقفه حتي يفوت الفرصة على اتحاد ساوتومي المتربص بصقور الجديان.

خطة الصدمة والرعب

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الفرنسي فيلود وضع خطته لمباراة اليوم أمام ساتومي تحت شعار الصدمة والرعب. فمنتخب ساوتومي كان مرعوباً في المباراة الأولى التي خسرها أمام صقور الجديان برباعية نظيفة.

ساوتومي ضعيف لذلك…!

منتخب ساتومي رغم قدراته الفنية المحدودة التي شاهدناها في مباراة الذهاب، الا أن التعامل معه على هذا النحو سيدخل صقور الجديان في مرحلة الخطر ولذلك لابد من أحترام المنافس مهما كانت المبررات ومهما كانت الاسباب.

طائرة خاصة لتوفير الراحة

غادرت بعثة صقور الجديان السودان إلي ساوتومي بطائرة خاصة برئاسة السلطان حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ذلك تحاشياً للارهاق والتعب بدلاً عن السفر عبر الرحلات العادية التي تستقر وقتاً طويلاً والشيء الذي يدفع المنتخب الوطني إلى السعي بكل قوة إلى اللعب والفوز والأداء الجيد من آجل اسعاد الجماهير السودانية المتعطشة للانتصارات بعد مقابلتها مع ناديي القمة الكروية بالبلاد الهلال والمريخ في التنافسي الافريقي .

الامطار والنجيل الصناعي يهددان المنتخب

يواجه المنتخب الوطني ظروفاً صعبة في مباراة اليوم وفي مقدمتها موسم الامطار بساوتومي بجانب اللعب بالنجيل الصناعية الذي ستقام عليه المباراة .

توقف الدوري في مصلحة المنتخب

توقف بطولة الدوري الممتاز بعد فراغ الأندية من الدور الاول للمسابقة جاء في مصلحة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من آجل تجهيزه للاستحقاقات القادمة بدءا من مباراته مع ساوتومي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الكاف بالكاميرون العام القادم .

صراع ثلاثي على التاهل للكان

أنحصر الصراع في المجموعة الثالثة لتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كاس الامم بالكاميرون بين ثلاثة منتخبات لخطف بطاقتي التأهل وهي جنوب افريقيا وغانا و كل منها 9 نقاط يليها السودان 6 نقاط وساوت

ومي في المركز الأخير وتبقت جولتان حاسمتان لانهاء الصراع الساخن والمثير.