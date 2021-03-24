الجماهير تندد وسوداكال يصدر بياناً أزمة جديدة في المريخ بشأن الاستاد والشرطة تتدخل

الخرطوم : السوداني

في خطوة مفاجئة، قام رئيس المريخ آدم سوداكال بإصدار قرارات متعلقة بإعفاء مدير الاستاد كمال دحية وتعيين ناجي حسن خلفا له بشكل مؤقت، وواصل سوداكال مسلسل القرارات الغريبة حيث بادر بإرسال بعض الشخصيات المجهولة إلى ملعب النادي بحجة حمايته وتأمينه وهي الخطوة التي إدانتها جماهير النادي خاصة وأن الشخصيات التي أرسلها سوداكال لم تحسن التعامل مع المتواجدين بالملعب وبادرت بمنع الأشخاص حتى العاملين بالاستاد من الدخول في خطوة وجدت استهجان وتهديد من جماهير النادي باقتحام الملعب والاشتباك مع مجموعة سوداكال المجهولة وهو ما أدى إلى الاستعانة بقوات الشرطة التي نجحت في فض الخلاف، وأصدر سوداكال بيانا أكد من خلاله بأنه يود التوضيح لجماهير المريخ ان النادي قام بتعيين موظفين لتأمين وحماية مرافق النادي، ونود ان ننوه إلى ان رئيس النادي إستقدم شركة للصيانة بدأت في العمل كما أن الشركة التي إستقدمها رئيس النادي الفخري معالي الشيخ أحمد التازي، قد بدأت بعمل الدراسات تمهيدا للتنفيذ، وعليه يطلب مجلس الإدارة من جمهور المريخ التعاون مع هؤلاء الموظفين حتى يتمكنوا من أداء المهام التي تم تكليفهم بها من حماية وحراسة لمنشاءات النادي وذلك لكي يكتمل العمل المنشود في تطوير ملعب النادي وتجهيزه بأفضل صورة لإستقبال إستحقاقات الفريق في جميع المنافسات.