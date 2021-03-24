وصول الدفعة الأولى من “لقاح سينوفارم” من الصين لتطعيم كورونا

الخرطوم: السوداني

أعلن سفير الصين بالخرطوم ماشين مين، عن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات الصينية الخاصة بجائحة كورونا على متن الطائرة الصينية مساء الجمعة.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالسفارة الصيينية بالخرطوم، ان الجرعات تقدر بـ”250″ ألفاً مقدمة من الحكومة الصينية والجيش الصيني، موضحاً أن الدفعة الأولى تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً سلامة وفعالية اللقاح الصيني، وأشار الى التزام الشركات الصينية لبحث وتطوير اللقاح بالقانون العلمي والمتطلبات الرقابية بصرامة والعمل على تعزيز عملها وتنشيط التعاون الدولي احتكاماً الى القانون واللوائح، وأفادر بأن لقاح “سينوفارم”، حُظي بسلامة وفعالية باعتراف واسع النطاق من قبل مختلف البلدان ووافقت عليه أكثر من ستين دولة حتى الآن.