صقور الجديان تهزم ساوتومي بثنائية الغربال وتيري

الخرطوم: السوداني

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على ساوتومي بهدفين دون رد.

وبكر صقور الجديان بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد عبد الرحمن الذي أحرز هدفاً جميلاً من تسديدة رائعة.

وقدم منتخبنا الوطني مباراة قوية من الناحية الفنية، ونجح في مضاعفة النتيجة عن طريق اللاعب سيف تيري الذي أحرز الهدف الثاني.

وحافظ المنتخب على تقدمه في بقية المباراة لتنتهي الأخيرة بفوزه بهدفين دون رد.

وقاد المنتخب في مباراة اليوم عدد من اللاعبين أبرزهم علي أبو عشرين، أمير كمال، كرشوم، فارس عبد الله، السموأل، إلى جانب محمد عبد الرحمن وتيري.