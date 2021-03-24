الموت يغيّب عميد كلية الطب جامعة السودان د.“مدني ابنعوف” متأثراً بإصابته بكورونا

الخرطوم: محمد الطاهر

غيّب الموت فجر اليوم الأربغاء، بالخرطوم، استشاري الأمراض الجلدية وعميد كلية الطب بجامعة السودان، الدكتور مدني أبنعوف العطا، استشاري الامراض الجلدية المعروف، متأثراً بإصابته بكورونا.

ينحدر الفقيد من منطقة تنقسي شمالي السودان، عمل عميداً لكلية الطب في “جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا” منذ العام 2017 وحتى وفاته، وهو طبيب استشاري في الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم والتجميل، وأستاذ مساعد في كلية الطب في الجامعة ذاتها، كما عمل محاضراً في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا.

خدم لعدة سنوات بمستشفى الخرطوم بقسم الأمراض الجلدية، وطبيباً استشارياً في تخصصه لمجلس الوزراء.

ظل الفقيد ناشطاً في العمل العام والثقافي فقد كان رئيساً لاتحاد ابناء تنقسي الجزيرة بالخرطوم لثلاثة عقود، ورئيسا لنادي الطمبور، كما عرف من خلال إطلالته بعدة برامج تلفزيونية في مجال الاستشارات الطبية.

وري جثمانه الثرى صباح اليوم، وسط تشييع مهيب، بمقابر الصحافة جنوب الخرطوم.