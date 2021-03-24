السُّلطات المصرية تفرج عن البحّارة السودانيين

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أعلن مالك السفينة نادر المُحتجزة في ميناء برنيس الحربي منذ أسبوعين، محمد المبارك الخضر، عن إفراج السلطات المصرية عن سفينته والطاقم السوداني، وكشف لــ(السوداني) أنه خسر نحو ٤٠ ألف دولار جراء التوقف القسري في الميناء الحربي، وقال إنّ السفينة تحتاج حالياً تزويدها بوقود ديزل لا يقل عن الخمسين طناً لنفاد الكمية التي كانت بها من الوقود والمياه والأكل وغيره، وطالب المبارك، الحكومة السودانية بالتواصل العاجل مع الحكومة المصرية وإلزامها بجبر الضرر الذي لحق به جراء الحجز الظالم الذي تعرّضت له السفينة بكامل طاقمها لأكثر من عشرين يوماً.