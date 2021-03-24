بيان مشترك بين وزارة شؤون مجلس الوزراء ولجنة المعلمين حول نتائج اجتماعهم اليوم

الخرطوم: السوداني

أصدر وزارة شؤون مجلس الوزراء، ولجنة المعلمين السودانيين لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم، بياناً مشتركاً، بشأن مخرجات اجتماعهم، الذي انعقد اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، والذي جاء فيه:

بيان صحفي مشترك

عقدت وزارة شؤون مجلس الوزراء بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء اجتماعاً مشتركاً مع لجنة المعلمين السودانيين ولجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام اليوم الأربعاء 24 مارس 2021م، جاء الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة الانتقالية لمعالجة كافة الإشكالات التي يمر بها المعلمين والعاملين بقطاع التعليم العام بالسودان وسعي لجنة المعلمين السودانيين ولجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام لاستكمال المجهودات التي قامت بها مع الجهات الحكومية المختلفة عقب إضراب المعلمين في نوفمبر 2020م الماضي حيث تركز النقاش على القضايا أدناه:

اولاً: الفراغ الدستوري بوزارة التربية والتعليم.

ثانياً: تنفيذ توصيات لجنة إزالة التشوهات.

ثالثاً: فك الترقيات، التعينات والانتداب والإعارة.

رابعاً: قضايا المفصولين بقطاع التعليم العام.

أمن الاجتماع على المجهودات المقدرة التي قامت بها لجنة المعلمين السودانيين ولجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان لمعالجة سد الفراغ الدستوري، حيث عبر الاجتماع عن قلقه من الفراغ الذي تمر به الوزارة وخطورته علي وضع التعليم في السودان عقب تشكيل حكومة السلام و ضرورة تسريع الخطى لسد هذا الفراغ.

كما بحث الاجتماع كيفية تنفيذ توصيات لجنة إزالة التشوهات التي تم تشكيلها بواسطة وكيل وزارة المالية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وعضوية الجهات ذات الصلة بتاريخ 26 نوفمبر 2020م، حيث قامت هذه اللجنة بدراسة التشوهات الواقعة علي هيكل أجور المعلمين ورفعت توصياتها الي وزارة المالية، أيضاً ناقش الاجتماع قضية فك الترقيات، الانتداب، النقل والاعارة ومراجعة هذه القضية والبحث عن حلول جذرية لها .

وتابع الاجتماع قضية المفصولين تعسفياً من قطاع التعليم في السودان وكيفية ارجاعهم إيفاءً بحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية ورفع الظلم الذي وقع عليهم، أكد الاجتماع على ضرورة العمل الجماعي المشترك، حيث خلص الاجتماع إلى الاتي:

1. نقل السيد وزير شؤون مجلس الوزراء للاجتماع, قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتكليف الأستاذة تماضر الطريفي عوض الكريم وكيلة وزارة التربية والتعليم الحالية لتسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزيراً لوزارة التربية والتعليم وسد الفراغ الدستوري.

2. تقرر عقد اجتماع يوم غدٍ 25 مارس 2021م عند العاشرة صباحاً بين وزارة شؤون مجلس الوزراء ولجنة المعلمين السودانيين ولجنة إزالة التشوهات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة.

3. أفاد وزير شؤون مجلس الوزراء بصدور توجيه بفك الترقيات والتعينات والاعارة والانتداب في كل المستويات بتاريخ 16 مارس 2021م.

4. تقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم 31 مارس 2021م بين لجنة المفصولين تعسفيا ولجنة المعلمين السودانيين لمناقشة قضايا المفصولين.

قضايا المعلمين وعمال التعليم العام من اهم القضايا التي ستعمل عليها حكومة الثورة بتناغم كامل مع كل المؤسسات والشركاء بمختلف صلاحياتها ومهامها في كافة المستويات، مع السعي الجاد لبحث الحلول الجذرية لها وصولاً لتأسيس دولة العدالة وسيادة حكم القانون.

24 مارس 2021م.