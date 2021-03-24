الصين تمنح السودان 250 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا

الخرطوم: السوداني

أكد السفير ماشين مين سفير الصين بالخرطوم عن متانة العلاقات الصينيه السودانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأعلن السفير خلال المؤتمر الصحفي الذى انعقد بالسفارة الصينية صباح اليوم الاربعاء عن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات الصينية الخاصة بجائحة كورونا على متن الطائرة الصينية مساء الجمعة والتي تقدر بـ “250” الف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية والجيش الصيني، وأن هذه الدفعة تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد السفير سلامة وفعالية اللقاح الصيني .

مشيراً الى التزام الشركات الصينية لبحث وتطوير اللقاح بالقانون العلمي والمتطلبات الرقابية بصرامة والعمل على تعزيز عملها وتنشيط التعاون الدولي احتكاماً الى القانون واللوائح، وأعتبر السفير ماشين أن هذه الدفعة من معونات اللقاح الصيني للسودان علامة للتطور الجديد لتضامن البلدين لمكافحه الوباء والارتقاء الجديد بالصداقة السودانية الصينية.

وأمن سفير جمهوريه الصين الشعبيه بالخرطوم على أن لقاح سينوفارم، حظي بسلامة وفعالية بأعتراف واسع النطاق من قبل مختلف البلدان ووافقت عليه أكثر من ستين دولة حتى الآن.

وأكد السفير حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب السوداني في مجالات تقديم المعونات المادية الطبية للسودان ودفع تبادل الخبرات في هذا الصدد وتعزيز التعاون في بناء قدرات الصحة العامة بين البلدين ومساعدة السودان على تحسين قدرته على التعامل مع الأمراض الخطيرة.