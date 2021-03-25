جلسة إجرائية لمحاكمة المتهمين في قضية (خط هيثرو)

الخرطوم:آيات فضل

عقدت محكمة مخالفات الأراضي بالخرطوم، برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، امس، جلسة أولية اجرائية لمحاكمة وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، والقيادي الإسلامي البارز العبيد فضل المولى، بعد اتهامهم بالتصرف في خط هيثرو.

وعقدت المحكمة الجلسة بحضور مفوضة الشاكي تتبع الى الخطوط الجوية السودانية، وحضو وكيل أعلى نيابة الاموال العامة أبقرط عبد الله المتحري في البلاغ.

وقال محامي الدفاع للمتهم الثاني محمد حسن إن موكله قد أجرى عملية في عينه قبل ثلاثة اسابيع وعليه مقابلة الطبيب، وأن النيابة أبلغته بأن البلاغ قد تمت إحالته للمحكمة، والتمس من المحكمة أذنا لمواصله المتهم للعلاج، وأمرت المحكمة الدفاع بتسليمها الطلب مكتوبا، وحددت جلسة الاربعاء القادم للسير في الاجراءات.