(100) ألف سوداني بسوق العمل الإماراتي

الخرطوم : السوداني

بحثت وزيرة العمل واﻹصلاح اﻹداري تيسير النوراني، مع سفير الإمارات لدى السودان حمد الجنيبي، سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

وكشف السفير الجنيبي عن وجود أكثر من 100 ألف سوداني في سوق العمل الإماراتي، قال إنهم يتمتعون بسمعة طيبة وكفاءة مميزة وأكد أن بيئة العمل العملية والقانونية تشجع على الهجرة بدولة الامارات. ورحب الجنيبي بتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العمل كافة.

ومن جانبها أكدت وزيرة العمل متانة العلاقات بين البلدين. وقالت إن وزارة العمل واﻹصلاح اﻹداري تتطلع الى تبادل الخبرات مع دولة الامارات في مجالات اﻹصلاح بحسب مطلوبات الفترة الانتقالية .