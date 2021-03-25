الدولار يسجل (382) جنيهاً بالسوق الموازي

الخرطوم :الطيب علي

استقرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه فى تداولات الأربعاء وسط انتظام التحويلات ومشتريات النقد الأجنبي لدى المصارف وشركات الصرافة وتراجع الطلب في السوق السوداء.

وبحسب متعاملين فى الأسواق الموازية تحدثوا لـ السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 382جنيها والشراء 381 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 102جنيه والشراء 101جنيه بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 103جنيهات والشراء 102جنيه كما بلغ سعر البيع لليورو 455جنيها والشراء 450 جنيها. وارجع المتعاملون استقرار أسعار العملات إلى زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب متوقعين مزيداً من الإستقرار خلال الأيام المقبلة.